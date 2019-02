Ponente - Una baracca con alcune bombole del gas è stata interessata da un incendio divampato da alcune sterpaglie agli Erzelli. I vigili del fuoco giunti sul posto hanno provveduto ad allontanarle per evitare che la situazione degenerasse.



Smaltimento - «Si ricorda che le bombole considerate "vuote" in realtà contengono tanto gas quanto il loro volume in quanto non si svuotano mai completamente. Restano quindi altrettanto pericolose e vanno smaltite in maniera adeguata presso distributori autorizzati secondo le vigenti normative», hanno dichiarato i vigili del fuoco in una nota.