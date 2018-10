Fermato in auto per un controllo finisce in manette per spaccio: nei guai 20enne genovese

Ponente - Nella tarda serata di ieri una volante dell’U.P.G. ha fermato a Sestri Ponente una vettura con alcuni giovani a bordo per un controllo di routine. Gli agenti, però, hanno ben presto trovato molto più di quanto cercassero.



L'arresto - Durante il controllo uno di loro - un pregiudicato genovese di 20 anni - è stato trovato in possesso di due pezzi di hashish: il giovane è stato colto in fallo proprio perché, sospettosamente nervoso, non voleva fornire né documenti né luogo di residenza. Insospettiti, dunque, gli agenti hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare, durante la quale hanno sequestrato 32 grammi di hashish, un bilancino ed il telefono del ragazzo per ulteriori accertamenti.