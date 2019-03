Fiamme in un´abitazione, morti due cani

I vigili del fuoco hanno forzato la finestra per entrare nella casa

Ponente - Due cani sono morti nell’incendio divampato nella cucina di un appartamento. E’ successo intorno alle 12 in via Superiore Borghetto, nel quartiere di Pra'.



Fumo - I vigili del fuoco, giunti sul posto, per entrare nell’abitazione situata al piano terra dell’edificio hanno tagliato le inferriate e forzato la finestra. «Il fumo, originatosi in cucina aveva invaso tutto l'appartamento e nonostante il pronto intervento non è stato possibile salvare i 2 cani all'interno», hanno spiegato i vigili del fuoco. Sono in corso le indagini per fare luce sull’accaduto.