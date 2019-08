Fiera del Mare di Pegli, ecco il programma di oggi

Ponente - Dalle 7.30 alle 21 di oggi a Pegli si terrà la "Fiera del Mare" organizzata dal Comune di Genova. Vi partecipano un centinaio di banchi di merci varie e dolciumi dislocati sul tratto di lungomare di Pegli, da piazza Porticciolo all'Arena degli Artisti lato mare, compresi i giardini Peragallo e largo Calasetta.



L'evento - L'appuntamento, inizialmente in calendario il 28 luglio ma rinviato a causa dell'allerta meteo, è molto atteso e sentito dalla cittadinanza. «Ancora una volta Pegli festeggia l'estate con l'attesa Fiera del Mare, ma anche con iniziative che rendono viva e divertente questa bellissima località della nostra città – dichiara l'assessore a Commercio e Turismo Paola Bordilli –. Grazie alla disponibilità e alla sinergia con le associazioni di categoria del commercio ambulante (Anva Confesercenti, Aval Confartigianato, Fiva Ascom), è stato possibile individuare in breve tempo una nuova data di recupero della Fiera, alla quale invito a partecipare tutti i genovesi, e non solo, vista anche la bella location della passeggiata di Pegli, particolarmente accogliente in queste giornate estive».

Una particolare attenzione è stata rivolta alle imprese ambulanti a cui domenica verranno riservate aree di sosta dedicate esclusivamente ai partecipanti alla fiera sul lato sud del lungomare, sul retro dei giardini Peragallo e nell'area di piazzale Malachina nella parte della corsia in aderenza all'Arena degli Artisti.



Le limitazioni al traffico - Per permettere lo svolgimento della manifestazione, dalle ore 6 alle 23 di domenica prossima saranno adottate modifiche alla sosta e fermata nelle seguenti vie: piazzetta S. Pietro/lungomare Pegli, lungomare di Pegli, piazzetta antistante piazza Porticciolo (Rombo Nord), lungomare di Pegli, marciapiede lato mare in adiacenza ai giardini Peragallo e piazzale Malachina (adiacenze Molo Archetti).