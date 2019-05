Fincantieri di Sestri Ponente, novità su assunzioni e carichi di lavoro

Previste tra il 2020 e 2022 tre vari di navi

Ponente - Carico di lavoro fino al 2024, con tre vari di navi previsti fra il 2020 e il 2022, e assunzioni in vista con gli accordi firmati per corsi di formazione con la Regione Liguria. L'incontro tra la direzione dello stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente, le segreterie di Fim, Fiom e Uilm e le rsu, sul carico di lavoro e le prospettive future è positivo.



Lavoro - «Oggi il cantiere è fuori dalle sabbie mobili - commenta Antonio Apa, segretario della Uilm di Genova - dobbiamo continuare su questa strada per far sì che si consolidi ulteriormente dando ricadute positive». Soddisfatta anche la Fiom: «Siamo in presenza di un carico di lavoro fino al 2024 con la possibilità concreta che si possa andare anche oltre con nuove acquisizioni di commesse - dice Bruno Manganaro, segretario della Fiom-Cgil di Genova - Serve però che il ribaltamento a mare sia concluso e il nuovo bacino pronto proprio entro il 2024».