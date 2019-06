Fuga di gas a Pegli, Aurelia riaperta ma per la ferrovia c´è da attendere

Un civico con una decina di abitanti è stato evacuato: i Vigili del Fuoco sono al lavoro dalle 3 di questa notte

Ponente - Da questa notte alle 3 i vigili del fuoco stanno intervenendo a Pegli, sulla via Aurelia, per una grossa fuga di gas. Durante i lavori nella sottostante galleria ferroviaria, una trivella avrebbe forato un grosso tubo del metano della rete cittadina. Un palazzo di via Pegli è stato fatto evacuare.



Aggiornamento dello 9.50 - L'Aurelia è stata riaperta intorno alle 9.20 di questa mattina: nel frattempo, però, i convogli hanno accumulato notevole ritardo sia in direzione ponente che in direzione levante, mentre il traffico cittadino ha risentito particolarmente della chiusura stradale. Ancora bloccata, invece, la circolazione ferroviaria trale stazioni di Genova Pegli e Genova Pra'. «Stiamo seguendo la situazione dalle prime ore della mattina con la Sala della Protezione Civile regionale - ha spiegato Giampedrone - Non si segnalano danni a persone o cose, la situazione rientrerà nella normalità nel giro di poche ore dalla soluzione del guasto».



Disagi per chi viaggia - In tilt il traffico sia stradale (chiuse al transito le vie Zaccaria, Nicoloso da Recco e Aurelia), che ferroviario con la circolazione sospesa tra Voltri e Sestri Ponente. Rfi ha riprogrammato il servizio ferroviario con cancellazioni e limitazioni di percorso. I vigili sono sul posto con tre squadre per l'assistenza alle riparazioni. Presente anche la Polizia Municipale per limitare al massimo i disagi alla circolazione. A causa della fuga di gas a Pegli, attualmente il servizio AMT è interrotto a Pegli/Risveglio. La linea 1 è divisa in due tratte: Voltri-Pegli Lido a ponente e Caricamento-Multedo a levante. Al momento possibile viabilità alternativa sulle strade collinari vie Ungaretti - Salgari - Rizzo - Modugno. dove la Polizia Locale consiglia comunque massima prudenza al fine di evitare intasamenti e/o incidenti che comprometterebbero ulteriormente la viabilità verso il centro cittadino.