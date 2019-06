Fuga di gas a Pegli: caos al traffico stradale e ferroviario

Un civico è stato evacuato. Vigili del fuoco al lavoro dalla notte

Ponente - Da questa notte alle 3 i vigili del fuoco stanno intervenendo a Pegli, sulla via Aurelia, per una grossa fuga di gas. Durante i lavori nella sottostante galleria ferroviaria, una trivella avrebbe forato un grosso tubo del metano della rete cittadina. Un palazzo di via Pegli è stato fatto evacuare.



Disagi per chi viaggia - In tilt il traffico sia stradale (chiuse al transito le vie Zaccaria, Nicoloso da Recco e Aurelia), che ferroviario con la circolazione sospesa tra Voltri e Sestri Ponente. Rfi ha riprogrammato il servizio ferroviario con cancellazioni e limitazioni di percorso. I vigili sono sul posto con tre squadre per l'assistenza alle riparazioni. Presente anche la Polizia Municipale per limitare al massimo i disagi alla circolazione. A causa della fuga di gas a Pegli, attualmente il servizio AMT è interrotto a Pegli/Risveglio. La linea 1 è divisa in due tratte: Voltri-Pegli Lido a ponente e Caricamento-Multedo a levante.