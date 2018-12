Genova Aeroporto e strada Guido Rossa, nella notte apertura della rampa

Ponente - La rampa di collegamento tra il casello di Genova Aeroporto e la strada Guido Rossa è stata aperta nel cuore della notte, intorno alle 3.30. Per tre mesi, la rampa sud "lavorerà" con una corsia per ogni senso di marcia, permettendo da subito di togliere buona parte del traffico che insiste su tutto il ponente cittadino ma in particolare su Cornigliano e Sestri.



Ponte - Gli interventi sono stati accelerati dopo il crollo del viadotto Polcevera il 14 agosto scorso: infatti stando alle previsioni il nuovo colegamento sarebbe dovuto finire a febbraio.



Opera - Dovrebbe terminare invece per fine marzo i lavori per realizzare la rampa nord.