Genova Aeroporto, prossima demolizione della rampa nord di accesso al casello: chiude via Siffredi

Ponente - A partire dalla mezzanotte di domenica 12 e fino alle 6 di lunedì 13 la viabilità di via Siffredi torna a interrompersi per la demolizione dell'attuale rampa nord per l'accesso al casello della A10 di Genova Aeroporto.



I lavori - L'assessore alla Mobilità del Comune di Genova Stefano Balleari rassicura: «I disagi saranno limitati, così come le ore di chiusura, anche perché - a differenza dei precedenti "stop" alla circolazione, dallo scorso novembre sono in funzione anche le due corsie del lotto 10».