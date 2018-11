Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: panchina rossa a Cornigliano

Ponente - In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la Camera del Lavoro di Genova ha deciso di promuovere alcune iniziative sul tema che guardino oltre la giornata stessa, affinchè l'impegno per sconfiggere la violenza ci coinvolga ogni giorno. Una prima azione simbolica è stata quella di posizionare una "panchina rossa" davanti all'ingresso della sede della Cgil in Via San Giovanni d'Acri 6. La panchina rossa è un simbolo per riflettere rispetto a un fenomeno che come parti sociali ci coinvolge fortemente, è l'emblema universale del "posto occupato" da una donna vittima di femminicidio, simbolo delle azioni contro la violenza di genere e a favore della libertà delle donne. Scopo dell'iniziativa è soprattutto quello di informare e sensibilizzare i cittadini, in particolar modo le giovani generazioni, sul tema della violenza di genere.



«In questi anni, per rendere più concreto ed inclusivo il ruolo della Cgil, nella sede centrale di Via San Giovanni d'Acri sono state ospitate due associazioni che si occupano di dare accoglienza e sostegno alle donne vittime di violenza e agli uomini autori di violenza nelle relazioni affettive e, proprio in questi giorni, stiamo organizzando l'apertura di un ulteriore spazio anche nella sede Cgil di Bolzaneto dove sarà ospitato il centro antiviolenza Pandora. L'intento è quello di offrire un servizio a tutti i nostri iscritti e a tutte le persone che riusciamo ad intercettare, ma soprattutto per fissare un obiettivo ambizioso: sollecitare un dibattito che coinvolga tutte le categorie e i servizi, al fine di ricondurre queste iniziative nell'alveo della contrattazione sindacale».



Infine, la Camera del Lavoro di Genova aderisce e partecipa con propri rappresentanti alla manifestazione nazionale contro la violenza maschile sulle donne del 24 novembre a Roma.