È accaduto ieri sera a Multedo. Per gli investigatori si tratta di incendio doloso

Ponente - Un nuovo caso in poco meno di un mese. Il Ponente genovese è di nuovo soggetto a incendi di origine dolosa (così come ipotizzato dagli investigatori).



Questa volta a essere bersagliata è la roulotte di una "gattara" che fortunatamente non ne era all’interno. Il mezzo, al momento dell’incendio (ore 23 di ieri sera), era parcheggiato in via Ronchi, a Multedo.



Sono prontamente intervenuti i pompieri a spegnere il rogo. Stando alle indagini portate avanti dagli inquirenti che stanno cercando di far luce sulla vicenda, l’episodio potrebbe essere collegato con gli altri incendi dolosi che neppure un mese fa (a distanza di poche ore) incenerirono due roulotte davanti alla chiesa di Prà (roulotte che la parrocchia metteva a disposizione di clochard).