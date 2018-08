L'incendio è divampato nella tarda mattinata

Ponente - Un incendio è divampato in un magazzino in vico dei Savignone: in fiamme sono finite alcune celle frigorifere. Il rogo si è sviluppato nella tarda mattinata odierna.



Spegnimento - Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco dopo circa un’ora. Sono in corso le indagini per fare luce sull’accaduto e ricostruire la dinamica dell’incendio che ha distrutto parzialmente il magazzino.