Incendio sulle alture di Voltri, nottata di lavoro no-stop per i Vigili del Fuoco

Ponente - Notte senza tregua per i Vigili del Fuoco, rimasti ore e ore sulle alture di Voltri per tentare di sedare l'incendio che nel tardo pomeriggio di ieri è divampato in zona Canellona, che nel corso delle ultime ore ha ripreso forza ed ha distrutto buona parte di bosco e di macchia mediterranea.



Le operazioni - Dopo aver contrastato l'avanzata delle fiamme durante tutto il pomeriggio di ieri, i pompieri non hanno avuto tregua neppure questa notte. Al momento le fiamme sembrano essere sotto controllo, ma non si esclude che possano riprendere forza a causa del forte vento previsto per oggi.

L'origine delle fiamme, comunque, pare essere dolosa.