Incidente mortale sul lavoro a Sestri Ponente, Cisl Liguria: «Tragedia inaccettabile»

Ponente - La Cisl della Liguria esprime sincero cordoglio e vicinanza alla famiglia e ai colleghi di lavoro dell'operaio morto questo pomeriggio in salita del Gazzo, a Sestri Ponente.



«Ci troviamo di fronte all'ennesima tragedia sul lavoro, che ci lascia una volta ancora senza parole - dice Luca Maestripieri, segretario generale Cisl Liguria. L'operaio stava montando una rete di protezione ed è precipitato da un'altezza di 20 metri - Indipendentemente dalla dinamica dell'incidente e dalle eventuali responsabilità, che sono tutte da accertare, non possiamo non rilevare che nulla è stato fatto sul tema della prevenzione e dei controlli – aggiunge Maestripieri -. Gli incidenti e i morti sul posto di lavoro erano e restano l'emergenza numero uno, da affrontare immediatamente, in modo concreto e non a parole. Purtroppo a livello istituzionale e amministrativo, dal Governo a scendere, l'attenzione verso questa emergenza è inesistente».