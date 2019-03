Iren, inaugurato il nuovo presidio territoriale a Genova Pegli

Ponente - È stato inaugurato questa mattina a Genova Pegli (Via Piandilucco) il nuovo presidio Iren di pronto intervento e di manutenzione della rete gas, alla presenza dell’Assessore comunale all'Ambiente Matteo Campora, dell’Amministratore Delegato del Gruppo Massimiliano Bianco e

dell’Amministratore Delegato di IRETI Fabio Giuseppini.



Il presidio, istituito da Iren in via provvisoria nell’agosto 2018 immediatamente a seguito del crollo di Ponte Morandi, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, che a loro volta si sono subito attivate, ha consentito fin da subito di mantenere la capacità e la velocità di intervento delle squadre Iren in caso di emergenze e disservizi sulla rete gas nel Ponente cittadino, nonostante i disagi alla viabilità. Il presidio è stato posizionato in locali di proprietà di Iren in prossimità del depuratore di Pegli e prevede la presenza di 24 addetti, dedicati ai lavori di manutenzione della rete gas e ai servizi di pronto intervento.



«A seguito del crollo di Ponte Morandi - afferma Massimiliano Bianco, AD del Gruppo Iren -

abbiamo sentito l’esigenza come azienda di prevedere un presidio territoriale delocalizzato nel

Ponente genovese al fine di garantire costante sicurezza, continuità operativa e qualità del

servizio».



«Fin dai giorni immediatamente successivi alla tragedia – continua Bianco – Gruppo Iren si è

infatti attivata per dare un segnale concreto di supporto alla città, così duramente colpita, e

l’inaugurazione del presidio di Pegli di questa mattina si inserisce pienamente in questa

direzione».