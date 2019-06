Ponente - Stando ad alcune segnalazioni fatte dai cittadini al Consigliere comunale del Carroccio Fabio Ariotti, nell'ultimo periodo il numero di veicoli ad aver imboccato contromano Lungomare Canepa sarebbe cresciuto in maniera davvero preoccupante. «I cittadini a più riprese lamentano la situazione: i veicoli in questione provengono da via Pietro Chiesa e - immettendosi su Lungomare Canepa in direzione ponente - finirebbero dunque nella carreggiata opposta» spiega Ariotti, a cui i cittadini continuano a segnalare il fenomeno in maniera sempre più frequente.



La richiesta - Il problema a quanto pare si verifica sopratutto la sera, quando la visibilità ridotta ed è più possibile che gli automobilisti si distraggano. «Probabilmente la segnaletica orizzontale - più volte modificata - rende possibile tutto questo, che stando alle segnalazioni arriva a verificarsi anche una volta al giorno» continua Ariotti. I cittadini dunque - oltremodo preoccupati dalla situazione - chiedono urgentemente soluzioni tali da poter essere applicate nel minor tempo possibile.



La risposta - Stando a quanto riportato dagli uffici della Polizia locale all'Assessore alla Sicurezza del Comune di Genova Stefano Garassino, sul tratto di strada in questione sarebbero state rilevate solo sette infrazioni della segnaletica orizzontale nel 2018 e due nel 2019, e in tutti i casi si sarebbe trattato di un superamento linea continua. Per quel che concerne, invece, i veicoli contromano, nel 2019 pare essere pervenuta solamente una segnalazione agli uffici del Distretto 2, cosa che porta l'Amministrazione a ritenere la segnaletica di cantiere sita in Lungomare Canepa «idonea, soprattutto perché la doppia linea continua si raccorda con i new jersey, rendendo difficoltoso il verificarsi del fenomeno in questione».



La Polizia locale, insomma, non ha avuto riscontri effettivi che queste infrazioni siano state commesse. I cittadini, però, continuano a lamentare il problema e, per quanto loro possibile, a documentarlo, come si può evincere anche dal video riportato qui allegato (inviato al Consigliere Ariotti proprio negli ultimi giorni). La preoccupazione maggiore, di fatto, è che - se ulteriormente reiterati - tali episodi possano un domani creare disagi davvero preoccupanti ai genovesi.