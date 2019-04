L'incidente è avvenuto intorno alle 7.

Ponente - Scontro tra auto e tir e il traffico in Lungomare Canepa verso ponente va in tilt: il sinistro si è verificato dopo le 7 in un’ora di punta per chi deve dirigersi al lavoro.



Feriti - A quanto pare nessun problema per i conducenti dei due mezzi che sono usciti in modo autonomo. In virtù di questo incidente verso Ponente sono in corso code e rallentamenti.