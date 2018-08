Malore in mare a Vesima, inutili i soccorsi: muore 70enne di Pavia

Ponente - Nel pomeriggio di ieri i Vigili del Fuoco di Multedo sono stati chiamati per il recupero di una salma, avvistata in mare di fronte alle spiagge di Vesima.



Il recupero - Si tratta di un cardio chirurgo di circa 70 anni, arrivato da Pavia per passare le vacanze al mare. pare che l'uomo abbia avuto un malore mentre si trovava in mare. Nonostante gli innumerevoli tentativi del 118, purtroppo è stata impossibile rianimarlo.

Per il recupero della salma, oltre ai sommozzatori - sopraggiunti via terra -, è stata iniviata anche una motonave proveniente dal porto petroli. Sul posto è intervenuta anche la capitaneria di Porto.