Maxi operazione anti spaccio al Cep di Pra´: tre arresti e tredici denunce

Ponente - Tre arresti, tredici denunce e 3 chili e mezzo di hashish sequestrato: questo il risultato di una serie di controlli messi in atto ieri dai Carabinieri di Arenzano - in collaborazione con le stazioni di Pra' e Voltri e con il nucleo cinofilo di Villanova d'Albenga - nella zona del Cep, sulle alture di Pra'



Le operazioni - A seguito dei controlli, tre marocchini sono stati arrestati, 3 chili e mezzo di hashish (suddiviso in pacchi) e 4mila euro in contanti sequestrati e altri tredici individui (cinque italiani e otto stranieri) denunciati per detenzione e uso di sostanze stupefacenti e occupazione abusiva di edifici.