Multedo, betoniera perde cemento sulla carreggiata: corsie dimezzate e traffico in aumento

Ponente - Mattinata di passione per la viabilità di Multedo, dove - a causa di una fuoriuscita di cemento da una betoniera e del conseguente sversamento dello stesso sulla carreggiata - il traffico veicolare è stato decisamente rallentato all'altezza del sottopasso della ferrovia.



Soluzioni - Immediato l'intervento degli operatori, che hanno subito provveduto a mettere in atto un doveroso intervento di pulizia. Notevoli disagi dunque per chi si sia trovato a viaggiare in direzione centro, dal momento che - per permettere le operazioni in questione - la strada è stata temporaneamente ridotta a un'unica corsia, causando non pochi rallentamenti.