Ponente - Una baracca spesso usata per ricovero dei senzatetto è andata a fuoco nel pomeriggio di ieri sulla spiaggia di Multedo.



Intervento - Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l'incendio il prima possibile. Sono in corso le indagini per fare luce sull'accaduto e chiarire le cause del rogo.