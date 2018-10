Navebus: un´alternativa al trasporto su gomma? Se solo funzionasse sempre...

Il servizio è importante sia dal punto di vista turistico che per il turismo: peccato che spesso il servizio sia sospeso

Ponente - Il servizio di Navebus risulta fondamentale per i cittadini del ponente cittadino, soprattutto in un momento come quello attuale, in cui la viabilità ordinaria rischia in ogni momento il sovraccarico. Ma non solo: questo mezzo di trasporto ha dimostrato a più riprese di avere grande attrattiva anche dal punto di vista turistico. Peccato che il più delle volte non sia attivo.



I problemi - Non si parla dei momenti in cui le condizioni meteo-marine risultino sfavorevoli, ma di quando – spesso anche senza preavviso – cittadini e turisti si trovano a non poter usufruire del servizio perché disabilitato. Durante la seduta odierna del consiglio comunale il problema è stato posto all’attenzione dell’assessore ai Trasporti Stefano Balleari, che – consapevole del problema – ha cercato di dare una spiegazione. «È evidente che il servizio Navebus rappresenta un’importante alternativa a servizio su gomma, oltre ad avere un forte impatto dal punto di vista turistico, ma purtroppo il molo da cui partono i mezzi ha un’importante criticità culturale» afferma l’assessore, secondo cui «andrebbero riviste le modalità con cui lo stesso è stato a suo tempo costruito, in quanto è provato come basti un mare lievemente mosso e un po’ di risacca per far sì che servizio non sia garantito al 100%». In questo contesto – oltre che in virtù delle lamentele presentate a più riprese –, obiettivo dell’amministrazione comunale sarà risolvere al più presto il problema, soprattutto in un momento come quello attuale: «Se fosse questione meramente turistica è chiaro che sarebbe possibile prendere più tempo per effettuare gli accertamenti del caso, ma se si parla di esigenza trasportistica è necessario risolvere i problemi in tempi assai più brevi. Gli orari e le corse devono essere certi, così da rendere Navebus un’alternativa sempre più concreta al trasporto su gomma». Sarà, dunque, premura del vicesindaco – tramite Amt – prodigarsi per risolvere il problema al più presto.