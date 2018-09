Nodo di Genova, un nuovo treno tra Voltri e Principe

Ponente - Un nuovo collegamento nel nodo di Genova da lunedì 24 settembre. Su richiesta della Regione Liguria, per agevolare gli spostamenti di lavoratori e studenti, il nuovo treno sarà inserito in una fascia oraria in cui è stata registrata una domanda di trasporto particolarmente elevata.



Si tratta del regionale 21093 in partenza da Genova Voltri alle 7.18, arrivo a Genova Piazza Principe alle 7.49 con fermate nelle stazioni genovesi di Pra (7.22), Pegli (7.27), Sestri Ponente Aeroporto (7.31), Cornigliano (7.36) e Sampierdarena (7.42). Il nuovo treno circolerà dal lunedì al venerdì e sarà operativo fino alla riapertura delle linee direttamente coinvolte dal crollo del ponte Morandi.



«Come avevamo annunciato – commenta l'assessore regionale ai trasporti Gianni Berrino – il piano di implementazione del tpl post crollo del viadotto Morandi è sotto continuo monitoraggio per apportare eventuali modifiche che vadano maggiormente incontro alle esigenze di mobilità di pendolari, studenti e viaggiatori in generale. Questo nuovo treno tra Voltri e Principe, già inserito in via sperimentale da alcuni giorni, rafforza l'offerta metropolitana sul Ponente genovese in una fascia oraria di grandi flussi».