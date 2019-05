Pegli, ponti da rifare: ferrovia chiusa per circa un mese

Prevista l'istituzione di bus sostitutivi sulla Genova-Ventimiglia

Ponente - Dei lavori per il rifacimento dei sovrappassi ferroviari di Pegli si parla da mesi, ma purtroppo pare che - prima di poter finalmente passare dalle parole ai fatti - si dovranno attendere ancora un paio di mesi. Ma non basta: nel corso dell'ultima seduta del Consiglio comunale, l'Assessore al Lavori pubblici Paolo Fanghella ha annunciato che - per permettere i lavori di ripristino del cavalcavia della stazione e il ritorno alla normalità della linea di bus 189, collegamento tra la parte a mare di Pegli e le zone collinari, il cui percorso è stato modificato lo scorso febbraio - la viabilità della zona verrà modificata, con il ponte in questione inevitabilmente chiuso e la ferrovia interdetta per più di un mese, con la conseguente attivazione di un servizio sostitutivo di bus navette sulla Genova-Ventimiglia.



I lavori - Come già sottolineato, lo scorso febbraio il percorso della linea 189 è stato modificato, e questa a causa dell'interdizione al transito di autobus e mezzi pesanti sul cavalcavia sovrastante la ferrovia, interessato da alcuni lavori di manutenzione. «La limitazione del ponte di via Martiri della Libertà e di quello di via de Nicolay è stato limitato e inibito a bus e mezzi pesanti non per i lavori in sé, quanto piuttosto in base a una circolare delle Ferrovie, all'interno della quale viene specificato come quelle due strutture non siano più un grado di sostenere un determinato peso»: queste le parole dell'Assessore Fanghella, che questo martedì in Sala rossa ha chiarito la maggior parte dei dubbi sorti sulla questione. «Questo discorso» continua, «è slegato dai tempi del cantiere per il rifacimento dei ponti. Su questo aspetto, assai complesso, abbiamo fatto parecchie riunioni e si sta mettendo a punto come procedere. L’appalto è del Comune, ma è stato affidato in maniera diretta a Ferrovie, proprio perché il discorso stradale è strettamente collegato a quello del transito ferroviario: quando verranno rifatti i ponti, Ferrovie dovrà chiudere il transito della linea tra Genova e Ventimiglia per più di un mese e dovranno essere inseriti dei bus navetta sostitutivi. Quindi non stiamo parlando di un intervento da poco, anzi». Lo stesso Fanghella spiega, inoltre, come - a seguito di diversi incontri con i responsabili delle Ferrovie - al Comune sia pervenuto un progetto in merito, che però è stato rimandato indietro a seguito di alcuni accertamenti, che hanno sottolineato probabili carenze progettuali.



Ancora due mesi di attesa, poi circa un mese di ferrovia interdetta e bus sostitutivi per oltrepassare lo "scoglio di Pegli". La questione è complicata, non c'è dubbio, e - come prevedibile - comincia già a far discutere.