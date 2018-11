Ponente - A causa del forte vento che sta imperversando in città, alle 9.57 di questa mattina i sensori presenti sui sensori di Ponte Morandi hanno lanciato l'ennesimo allarme: per precauzione via 30 Giugno è stata chiusa per circa 20 minuti.



L'annuncio questa volta è stato dato in tempo reale direttamente dal canale Telegram della Protezione Civile.