Ponte Morandi, lavori alla rete di distribuzione: stop all´acqua mercoledì a Coronata

Ponente - Iren Acqua comunica che, a causa di lavori sulla rete di distribuzione connessi e necessari alle operazioni di demolizione del ponte Morandi, il giorno 20 Febbraio 2019 dalle ore 13:00 alle ore 17:30, sarà sospesa l’erogazione idrica alle utenze allacciate nelle seguenti vie del Comune di Genova: via Boschetto; via dei Sessanta; piazza Santuario di Coronata; via ospedale Raffaele; via S. Giacomo Apostolo; via Paradiso; via Col di lana; via Elsa; via Monte Guano; via Rocche di Coronata; via Coronata; via Bordone.



«In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno

essere posticipati al giorno lavorativo seguente».