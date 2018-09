Oggi l'incontro in Comune tra rappresentanze e istituzioni

Ponente - Sono 30 i lavoratori della cooperativa New Log che - a causa della variazione di appalto e della decisione di Postel di chiudere i centri genovesi - rischiano il posto di lavoro. Già da venerdì 14 settembre i dipendenti interessati dal provvedimento hanno deciso di "occupare" la sede Postel di Multedo, portando avanti un'assemblea permanente.



La protesta - La scorsa settimana un volantino di Confederazione unitaria di base recitava così: «Il piano industriale di Postel prevede la chiusura dello stabilimento di Genova, che occupa quasi trenta lavoratori, e da lunedì vorrebbe iniziare a smontare e trasferire i macchinari in altre città». In questo frangente, attraverso l'assemblea permanente i lavoratori non fanno altro che chiedere la solidarietà della città e delle istituzioni: per questa ragione, nel pomeriggio di oggi una piccola rappresentanza di dipendenti New Log - accompagnati dai sindacati - si sono recati in Comune per parlare vis-à-vis con le autorità locali.



Il da farsi - A margine della riunione, il consigliere delegato Federico Bertorello ha così commentato la situazione, ricordando comunque come la questione vada risolta al più presto, e questo perché «in questo momento Genova non ha bisogno anche di una crisi occupazionale». «In virtù delle modifiche all'assetto lavorativo e imprenditoriale del gruppo Postel» racconta, dunque, Bertorello riferendosi all'imminente cessazione dell'appalto «circa 30 lavoratori della suddetta cooperativa rischiano di perdere il posto di lavoro. È inammissibile, soprattutto perché stiamo parlando dell'indotto di un gruppo industriale che è in espansione e in attivo, cosa che rende l'episodio assolutamente non paragonabile a vicende - altrettanto note - come quella di Mercatone Uno o Rinascente». E allora che soluzione potrebbe essere trovata? Secondo Bertorello è tutto da vedere, perché «quello che andremo anzitutto a verificare con i sindacati è come - e se - sia stato risolto il contratto di appalto con la cooperativa, perché se queste lavorazioni vengono spostate (cosa ancora da verificare) da Multedo alle aree di Poste Italiane dell'Aeroporto di Sestri Ponente - dove Postel andrebbe a insediarsi - allora potrebbero passare ad altre cooperative proprio in virtù del cambio d'appalto. In questo caso, però, i lavoratori avrebbero tutto il diritto di richiedere il posto di lavoro proprio perché contrariamente sarebbero violate le clausole di salvaguardia occupazionale. Diverso sarebbe, invece, il caso in cui Postel decidesse di gestire da sé queste lavorazioni: anche in questo caso, però, la ditta dovrebbe spiegarci perché non le sarebbe possibile assorbire almeno in parte queste maestranze lavorative».