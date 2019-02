Pra´, accoltellato per non aver offerto una sigaretta: si cercano gli aggressori

Ponente - Stava rientrando a casa quando si è imbattuto in tre individui, uno dei quali gli ha chiesto se avesse una sigaretta da offrirgli. Sembrerebbe tutto normale, ma purtroppo non è così: davanti al rifiuto dell'uomo, infatti, i tre avrebbero iniziato a spintonarlo, fino ad arrivare ad accoltellarlo alla schiena.



L'aggressione - La vittima è un 47enne di Pra'. Dopo essersi accasciato, l'uomo è stato fortunatamente soccorso poco dopo da un amico, che lo ha accompagnato di corsa all'Evangelico di Voltri: dopo i dovuti accertamenti, l'uomo è stato portato d'urgenza al San Martino per alcune lesioni a un polmone. Sono in corso le indagini del caso per trovare i responsabili.