Pra´, auto e moto incendiate: evacuate due famiglie

Ponente - Tre auto e un motociclo sono state distrutte dalle fiamme la scorsa notte, intorno alle 3.30 in via Novella, nel quartiere di Pra’, nel ponente di Genova provocando ingenti danni al soprastante solaio.



Problematiche - Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Multedo con l’autobotte per spegnere il rogo oltre alla polizia locale e ai tecnici di Enel-. Due famiglie sono state evacuate e una signora è stata trasportata al pronto soccorso per aver respirato fumo. Sono in corso le indagini per fare luce sull’accaduto e ricostruire la dinamica dell’incendio.