Ponente - Poco dopo le 21.30 di ieri, i Vigili del Fuoco di Multedo sono intervenuti in via della Torrazza, a Pra', per l'incendio di un'automobile.



Il rogo - Per cause in via di accertamento, ieri sera il veicolo ha preso fuoco. Immediato l'intervento degli operatori, il quale ha permesso di evitare che le fiamme si propagasse al vicino bosco.