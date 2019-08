Pra´, incendio nella notte in una serra di basilico: nessun ferito, ma danni ingenti

Ponente - Nottata impegnativa quella appena trascorsa per i Vigili del Fuoco, che sono dovuti intervenire in fretta e furia per sedare un incendio divampato a Pra' all'interno di una serra di basilico.



Il rogo - Ancora non si conoscono le cause dell'incendio, ma stando alle prime informazioni pare che le fiamme possano essere state originate da un compressore guasto o a sua volta causa di un corto circuito. Non si registrano feriti, ma purtroppo l'entità dei danni pare essere alquanto rilevante.



[Foto di archivio]