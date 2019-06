Pra´ tenta scippo a bordo treno e poi si dà alla fuga: fermato da un poliziotto fuori servizio

Ponente - Ieri pomeriggio un agente dell’U.P.G fuori servizio ha tratto in arresto un 27enne tunisino, pregiudicato, per tentato furto aggravato.



L'arresto - Il poliziotto stava viaggiando a bordo di un treno diretto a Ventimiglia quando, alla stazione di Pra', ha sentito qualcuno urlare “Al ladro! Chiamate la Polizia!”. Nel contempo ha visto il 27enne correre verso le porte aperte del convoglio e si è gettato su di lui per bloccarlo ed impedirgli la fuga. Subito dopo è sopraggiunta una ragazza che ha riconosciuto l’uomo che, non appena il treno era giunto in stazione, aveva cercato di sottrarre il cellulare dalla sua borsa.

Il ladro è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo, fissato per questa mattina.