Pra´, violento scontro moto-autobus: centauro perde il piede

È successo oggi poco prima delle 14

Ponente - Non erano ancora le 14 quando via Pra' si è trasformata in un inferno. Un autobus e una moto si sono scontrate in modo alquanto violento, e il centauro ha avuto purtroppo la peggio.



Il sinistro - Ancora non è chiara la dinamica dell'incidente. L'unica cosa certa è che il motociclista - un 50enne genovese - nello schianto abbia avuto nettamente la peggio: trasportato d'urgenza a Villa Scassi in gravi condizioni, ha purtroppo subìto l'amputazione di un piede.