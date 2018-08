Ponente - Paura a Multedo questa mattina per un principio d'incendio divampato all'interno del porto Petroli. Sul posto i Vigili del Fuoco e la Capitaneria di Porto.



L'incendio - Pare che una vampata di fuoco si sia propagata fra due pontili a partire da un tubo di coibentazione della Iplom - fortunatamente privo di carburante - dove erano in corso alcuni lavori di saldatura. Tre lavoratori sono rimasti intossicati in modo lieve dal fumo, due dei quali sono stati trasportati in codice giallo a Villa Scassi. Sono in corso gli accertamenti del caso.