Pronta la rampa tra il casello di Genova Aeroporto e la strada Guido Rossa

Bucci: «Sarà un vantaggio per tutte le delegazioni»

Ponente - La rampa sud di collegamento tra il casello di Genova Aeroporto e la strada Guido Rossa aprirà all'alba di venerdì. Questa mattina si è tenuto un sopralluogo da parte del sindaco Bucci, del viceministro Edoardo Rixi e del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Per tre mesi, la rampa sud "lavorerà" con una corsia per ogni senso di marcia, permettendo da subito di togliere buona parte del traffico che insiste su tutto il ponente cittadino ma in particolare su Cornigliano e Sestri.





Traffico - «“Venerdì, verso le tre del mattino – ha detto Marco Bucci – apre questa importante strada, che ci auguriamo lavori a pieno regime nell’ora del pendolarismo. In giornata verificheremo gli effetti sul traffico che dovrebbe diminuire non solo in tutto il ponente ma anche i Valpolcevera».



Delegazioni - «E' l'ennesima promessa mantenuta nella gestione di questa emergenza che credo sia nella storia una delle meglio gestite del nostro Paese - ha detto Toti - Dopo la via della Superba, dopo il recupero della ferrovia, dopo l'apertura di via Trenta giugno, dopo la riapertura delle altre vie sulla val Polcevera, questo è uno dei cantieri che abbiamo accelerato».