Ponente - Traffico in tilt a Genova verso ponente per perdita d’olio da parte di un pullman: è successo intorno alle 14.15 alla fine di via Andrea Doria.



Via San Benedetto è temporaneamente chiusa e Principe risulta al momento bloccata: dalle prime informazioni chi è diretto verso Ponente la Polizia Locale fa svoltare alla rotonda verso via Gramsci dove poi il tragitto torna regolare.