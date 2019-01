Riapre via Siffredi, lavori conclusi in serata

Quest'oggi rallentamenti a ponente per la chiusura della strada

Ponente - Via Siffredi, chiusa da questa notte per l’abbattimento della rampa nord, ha riaperto verso le 21, qualche ora in anticipo rispetto alle previsioni. L'annuncio è arrivato da parte dell'assessore alla Mobilità del Comune di Genova Stefano Balleari tramite il proprio profilo facebook.



Disagi - Durante la giornata nel ponente cittadino a seguito dell’interdizione della via si sono registrate code e rallentamenti nonostante fossero state individuate viabilità alternative per consentire la continuità del collegamento stradale agli automezzi privati e al servizio di trasporto pubblico. La consegna della rampa avverrà entro la fine del mese di marzo.