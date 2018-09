Rissa nella notte a Pra´: in due all´ospedale, ma gli aggressori fuggono

Ponente - Un bicchiere di troppo, forse una battuta uscita male, ed ecco che una lite per motivi sentimentali finisce in rissa. Ancora non sono chiare le cause della controversia, ma una cosa è sicura: ieri sera via alla Chiesa di Pra' è diventata teatro di una rissa tra 4 italiani, tutti con almeno un po' d'alcol in corpo.



L'aggressione - L'origine della rissa è stata probabilmente una lite legata a motivi sentimentali, ma al momento non è ancora ben chiara la dinamica. Pare, comunque, che 4 uomini abbiano iniziato a prendersi a botte davanti alla pizzeria "I due Fratelli" - sita in via alla Chiesa di Pra' - e che ad avere la peggio siano stati due 46enni italiani, probabilmente i primi ad essere aggrediti dagli altri due coinvolti. Entrambi feriti, uno dei due è finito al Galliera con il setto nasale rotto, mentre l'altro è stato portato al Villa Scassi per una caduta: fuggiti, invece, i due aggressori.



Sono in corso accertamenti.