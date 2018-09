Gli agenti della Municipale hanno chiuso e poi riaperto via Bertolotti

Ponente - Un incendio è scoppiato in uno scantinato di una palazzina in via Bertolotti, nel quartiere di Cornigliano e ha invaso anche l’appartamento sovrastante che però al momento del rogo era vuoto.



corCause - Gli agenti di polizia Municipale hanno chiuso la strada dalle 17.10 alle 18.20 per consentire ai vigili del fuoco di provvedere a spegnere il rogo. Sono in corso le indagini per fare luce sul rogo che non provocato feriti.