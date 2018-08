Ponente - Tra il 2015 e il 2016 un 49enne era stato fermato per aver tagliato le orecchie di due cani di razza in cambio di 300 euro senza avere nessun titolo per esercitare la professione veterinaria.

Ad oggi i Carabinieri di Rossiglione hanno deferito in stato di libertà l'uomo - un genovese residente Alessandria - in concorso con alcune persone ancora da identificare.