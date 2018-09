Rubano in Municipio a Pegli, poi uno fugge in Calabria: due ladri in manette

È successo la scorsa primavera

Ponente - Sono due i ladri che la scorsa primavera avevano forzato una porta-finestra della sede del Municipio VII, a Pegli, danneggiando diversi infissi, arredi e macchine distributrici e impossessandosi di alcuni timbri, chiavi di uffici, cassette di sicurezza e denaro contante per svariate decine di euro. Dopo una serie di indagini condotte dalla Squadra Mobile, il più giovane dei due è stato arrestato.



Le indagini - A seguito di alcuni accertamenti, è emerso come il più giovane dei due ladri si fosse nel frattempo trasferito presso alcuni parenti in provincia di Reggio Calabria. Rintracciato dalla Polizia genovese, l'uomo è stato arrestato ieri mattina dai colleghi di Reggio Calabria, che hanno disposto per lui gli arresti domiciliari: durante una perquisizione dell'abitazione, inoltre, gli operatori hanno rinvenuto anche 6 piantine di cannabis e numerose dosi di hashish e marijuana, cosa che è costata all'uomo anche un arresto in flagranza di reato per coltivazione e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Sempre ieri il complice rimasto a Genova, invece, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Marassi.