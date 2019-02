Sampierdarena, sorpreso a spacciare marijuana a dei coetanei: in manette 23enne

Ponente - Nella serata di ieri l’equipaggio di una volante del Commissariato di Cornigliano, transitando in Largo Gozzano durante la consueta attività di pattugliamento, ha notato il 23enne confabulare con fare sospetto con alcuni suoi coetanei.



L'arresto - Gli agenti hanno subito deciso di controllarlo trovandolo in possesso di 6 dosi di marjiuana, per un peso complessivo di 8 gr e della somma euro 20 suddivisa in 4 banconote da 5 euro. Gli operatori si sono poi recati presso l’abitazione del 23enne dove hanno rinvenuto ulteriori 40gr della medesima sostanza e la cospicua somma di euro 3150 suddivisa in numerose banconote da cento e cinquanta euro.

Il giovane pusher è stato processato per direttissima nella mattinata odierna.