San Carlo di Cese, dopo la frana una buona notizia: la strada è stata riaperta

Ponente - È stata riaperta questa mattina la strada che collega San Carlo di Cese, in Val Varenna, alla delegazione di Pegli. Alla cerimonia sono intervenuti il sindaco Marco Bucci, l’assessore ai Lavori pubblici Paolo Fanghella, il consigliere delegato alla Protezione Civile Sergio Gambino e il governatore della Liguria Giovanni Toti insieme all’assessore regionale Giacomo Giampedrone. La viabilità era stata interrotta dai danni provocati lo scorso novembre da un nubifragio che aveva fatto crollare sul torrente un pezzo della carreggiata. Subito si era cercato di mitigare i disagi con la creazione di una viabilità parallela di emergenza. I lavori di consolidamento e di rifacimento della strada hanno avuto un iter e un’esecuzione rapidi.



Abitanti - «Anche per questo intervento urgente è stato fatto un bel lavoro – ha dichiarato il sindaco Marco Bucci - Lo abbiamo concluso prima di quanto fosse previsto, mantenendo la promessa che avevo fatto agli abitanti di San Carlo di Cese e superando le aspettative. Ne sono davvero contento».



Strada - «Un'altra promessa mantenuta nei tempi: avevamo detto che avremmo riaperto la strada in tre mesi, quindi a febbraio, e grazie all'ottimo lavoro di tutti siamo in largo anticipo - ha sottolineato il presidente Giovanni Toti - Così abbiamo fatto anche per le vie della val Polcevera e così accadrà anche per la strada di Portofino, che avevamo promesso di aprire entro aprile per non incidere sul turismo primaverile e che verrà inaugurata il 21 gennaio. Mantenere le promesse è un buon modo di fare politica».



Maltempo - «Anche in questo caso, come per via Rubens, siamo riusciti a finire i lavori a tempo di record, riuscendo a risolvere le criticità che si erano create dopo i danni causati dal maltempo e dando l’ennesima dimostrazione di efficienza e di capacità nel risolvere al meglio i problemi», ha aggiunto l'assessore Paolo Fanghella. Stessa soddisfazione è stata espressa dal consigliere delegato Sergio Gambino: «Riportare alla normalità la viabilità di questa frazione era un impegno che ci eravamo presi e che abbiamo mantenuto».