Scaffali pieni e personale sull´attenti, ma un esposto blocca tutto: duro colpo per la Coop di Palmaro

Ponente - A sole 24 ore dalla cerimonia inaugurale arrivano brutte notizie per la Coop di Palmaro (a Pra'): a causa di un esposto, infatti, la nuova sede del supermercato - con tanto di merce già esposta sugli scaffali e una ventina di dipendenti pronti a dare inizio alle danze - non potrà ancora aprire.



Un giorno prima - Tutto saltato, e secondo alcune voci i problemi sarebbero da ricondurre direttamente al gruppo Sogegross, che - titolare delle catene Basko ed Ekom e presente in zona - avrebbe mosso un esposto relativo alle concessioni edilizie per il nuovo punto vendita, cosa che conseguentemente avrebbe causato la sospensione sia dell’autorizzazione a costruire che quella a vendere. In questo frangente, infatti, ieri il Comune ha comunicato a Coop l’avvio di una procedura per l’eventuale annullamento della concessione edilizia in autotutela, e questo perché l’amministrazione intende verificare se sia effettivamente corretto il percorso del titolo edilizio rilasciato lo scorso 11 maggio per autorizzare la nuova struttura di vendita (650 metri quadrati nell’area ex Amga). Tutto questo ha chiaramente portato Coop a ipotizzare un quanto mai probabile ricorso.