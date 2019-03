Sestri Ponente, 78 le sanzioni su oltre 1000 passeggeri verificati

Ponente - Cinque ore di verifica intensiva per controllare a tappeto le linee bus del ponente. 19 Verificatori Titoli di Viaggio hanno operato dalle 7.00 alle 12.00 di questa mattina monitorando le fermate di Via Menotti, via Travi e via Biancheri. Ad essere sottoposte al controllo sono state le linee 1, 3, 52, 53, 128, 159, 170 e 172.



1.152 i passeggeri verificati, 78 le sanzioni emesse, 6,7% la percentuale di evasione riscontrata; dato, quest’ultimo, in netto miglioramento rispetto alla precedente verifica intensiva effettuata con analoghe modalità sulle stesse linee il 7 agosto scorso, quando il dato di evasione riscontrato fu del 12,35%. Questa mattina 12 dei 78 sanzionati hanno regolarizzato immediatamente la loro posizione pagando l’oblazione di euro 41,50.



«Le verifiche intensive portate avanti con continuità dai Verificatori e la diversificazione delle attività di controllo confermano la loro efficacia nella graduale diminuzione del tasso di evasione che registriamo in queste campagne - dichiara Marco Beltrami, Amministratore Unico di AMT - Non dobbiamo abbassare la guardia ma continuare con questo impegno per tutelare l’azienda, i clienti che tutti i giorni viaggiano regolarmente sulla rete e per colpire la brutta abitudine di coloro che tentano di viaggiare a scrocco».