Sestri Ponente, accoltella il padre e si nasconde da un´amica: rilasciata dai Carabinieri

Ponente - Ieri sera ha accoltellato il padre, questa mattina è stata rilasciata. Sono stati proprio i Carabinieri - rendendosi conto si trattasse di una ragazzina di appena 18 anni - a scegliere di denunciarla a piede libero piuttosto che trattenerla.



La ricostruzione - Per cause ancora in via di accertamento (probabilmente al culmine di una lite), nella serata di ieri la giovane avrebbe accoltellato il padre per ben tre volte, provocandogli ferite decisamente importanti, per le quali si trova ancora ricoverato a Villa Scassi in gravi condizioni. Dopo aver compiuto il folle gesto, la giovane è scappata a casa di un'amica, salvo poi autodenunciarsi in seguito ai militari.