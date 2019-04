Sestri Ponente, il degrado dilaga al Mercato del Ferro. Ariotti: «Serve più attenzione, è preoccupante»

Ponente - Durante l'ultimo consiglio comunale il consigliere del Carroccio Fabio Ariotti ha sottoposto all'attenzione dell'amministrazione la situazione relativa al Mercato del Ferro di Sestri Ponente, una struttura importante, nei cui dintorni ultimamente «si sono verificate alcune problematiche di degrado».



Le problematiche - «Nonostante l'impegno dei commercianti, che cercano di migliorare la loro attività» ha infatti spiegato Ariotti «da un po' di tempo a questa parte, soprattutto negli orari serali, si verificano diversi problemi di decoro, con alcuni personaggi che bivaccano nei dintorni del Mercato, bevendo e lasciando bottiglie e rifiuti. Recentemente, uno di questi personaggi - successivamente allontanato dalle Forze dell'Ordine - ha aggredito e derubato sia i commercianti che alcuni clienti».



La risposta - L'assessore alla Sicurezza del Comune di Genova Stefano Garassino a questo punto ha confermato che «sono in atto delle iniziative più incisive da parte dell'unità territoriale del sesto distretto per limitare questi problemi di decoro». Nelle ultime settimane, infatti, le forze di Polizia hanno multato diversi soggetti, nonché intensificato i controlli intorno alla zona del Mercato. «Questi provvedimenti» conclude il consigliere della Lega «hanno effettivamente fatto diminuire in maniera notevole le presenze disturbanti».

Fondamentale, dunque, risulta ora non abbassare la guardia e tenere alta l'attenzione per contrastare questi fenomeni.