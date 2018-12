Ponente - Nella mattinata di oggi si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco in via Pillea - a Sestri Ponente - a causa di un incendio a un camion piattaforma in sosta.



L'incendio - Immediato l'intervento dei pompieri, giunti sul posto divisi in due squadre: una alla guida del carro autoprotettori e l'altra con il carro schiuma (alla fine non utilizzato).

Le fiamme - divampate tanto da interessare anche i cassonetti della spazzatura adiacenti al mezzo - sono state sedate in circa 40 minuti: sul posto anche la Polizia Locale e un'ambulanza. Si indaga per scoprire le cause dell'incendio.