Sestri Ponente, interventi per realizzare il nuovo cavalcavia pedonale

durante la notte tra sabato 2 e domenica 3 marzo

Ponente - Varo della nuova passerella pedonale sovrastante la linea ferroviaria a Genova Sestri Ponente Aeroporto.



Per consentire le attività di posizionamento della struttura metallica lunga 60 metri, precedentemente assemblata, dalle 23.00 di sabato 2 alle 7.00 di domenica 3 marzo, sarà sospesa la circolazione ferroviaria tra Genova Sampierdarena e Genova Voltri. I treni regionali saranno sostituiti con bus sostitutivo nel tratto interrotto.



I sistemi di vendita di Trenitalia sono aggiornati con i nuovi orari. Il dettaglio dei provvedimenti (locandina allegata) con l'indicazione dei treni interessati, orari e punti di fermata dei bus sostitutivi è disponibile nelle stazioni, uffici informazioni, assistenza, su trenitalia.com e sui canali informativi on line del Gruppo FS Italiane.



Operatori di Trenitalia saranno presenti nelle stazioni di Genova Voltri e Genova Sampierdarena per assistere le persone in viaggio e fornire informazioni.



La nuova passerella pedonale consentirà l'abbattimento delle barriere architettoniche e una migliore connessione dell'aeroporto di Genova tramite la ferrovia con l'accesso ai due lati della stazione di Sestri Ponente Aeroporto e al nuovo punto di fermata AMT dei bus navetta per l'aeroporto.



Gli interventi proseguiranno nelle prossime settimane con la finitura dell'opera, l'installazione dell'illuminazione a led, l'installazione e attivazione degli ascensori. Investimento complessivo di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane) 2,8 milioni di euro.