Sestri Ponente, litiga col vicino e lo pugnala quattro volte: trovato insanguinato sul pianerottolo

Ponente - Una brutta serata quella di ieri a Sestri Ponente, dove una lite - probabilmente nata per motivi sentimentali - ha rischiato di finire in tragedia. A quanto pare, infatti, un 48enne avrebbe prima aggredito verbalmente e poi sferzato ben quattro coltellate al torace contro il vicino di casa 52enne.



L'aggressione - La lite tra i due uomini è divampata nel tardo pomeriggio di ieri in via Piero Maroncelli, a Sestri Ponente, quando il 48enne e il 52enne - da tempo vicini di casa - pare abbiano iniziato a discutere in maniera sempre più animata riguardo questioni che si presumono essere di natura sentimentale. A un certo punto, però, la lite ha raggiunto il proprio acme quando il primo - già noto alle forze dell'ordine - si è scagliato contro il rivale brandendo un coltello da cucina da 20 centimetri, con il quale lo ha colpito al petto per ben 4 volte, lasciandolo poi a terra sul pianerottolo coperto di sangue. Immediato l'intervento del 118, il cui personale ha provveduto a portare d'urgenza il 52enne a Villa Scassi, dove si trova ancora sotto stretta osservazione. Il 48enne, invece, è finito in codice giallo al Galliera, dove - una volta dimesso - è stato subito arrestato dai Carabinieri e trasferito nel carcere di Marassi con l’accusa di tentato omicidio.

Sono in corso intanto le indagini per capire l'esatta dinamica dei fatti.